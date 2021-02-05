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Рязанцы заявили в полицию на пенсионерку, которая ночами стучит по батареям
По словам рязанцев, уже почти два года ночами пенсионерка стучит по батареям и стенам чем-то тяжелым и мешает им спать с полуночи до утра. Когда соседи пришли к нарушительнице спокойствия с журналистами, та дверь не открыла.

Жители многоэтажки на улице Станкозаводской подали в полицию заявление на свою соседку. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока».

По словам рязанцев, уже почти два года ночами пенсионерка стучит по батареям и стенам чем-то тяжелым и мешает им спать с полуночи до утра. Когда соседи пришли к нарушительнице спокойствия с журналистами, та дверь не открыла.

«У жильцов лопнуло терпение, они обратились за помощью к спасателям и полицейским. Но урегулировать ситуацию с шумной соседкой пока не удалось… Если покой в жилых домах нарушает неадекватное поведение соседей, то в ситуацию должны вмешаться правоохранители. В остальных случаях в „шумных“ вопросах разбираются санитарные врачи», — говорится в сюжете.

Теперь рязанцам остается ждать реакции мэрии или судебных органов, им полицейские направили необходимые материалы.