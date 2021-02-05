Рязань «встала» в многокилометровых пробках

Согласно сервису «Яндекс Карты» заторы на дорогах вечером, 5 февраля, оцениваются в десять баллов. Самая большая пробка образовалась на Южной окружной дороге из-за ДТП.

Рязань «встала» в многокилометровых пробках. Согласно сервису «Яндекс Карты» заторы на дорогах вечером, 5 февраля, оцениваются в десять баллов.

Самая большая пробка образовалась на Южной окружной дороге из-за ДТП. Также четырехкилометровый затор образовался на Московском шоссе от остановки «Университет МВД» в сторону центра до улицы Каширина, которая также «встала» из-за ДТП.

Кроме того, затруднено движение по улицам Есенина, Дзержинского, Касимовскому и Муромскому шоссе, проезду Яблочкова.