Путин утвердил критерии оценки эффективности работы губернаторов
Методику расчета показателя должны разработать в администрации президента и представить ее на утверждение через месяц. Указ вступил в силу со дня его подписания.
В четверг, 4 февраля, Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы губернаторов российских регионов. Подписанный
В перечне 20 критериев, среди которых:
- доверие к власти;
- численность населения;
- ожидаемая продолжительность жизни;
- уровни бедности и образования;
- количество спортсменов и волонтеров;
- объем жилищного строительства;
- качество городской и окружающей среды;
- темпы роста зарплат и дохода населения;
- «цифровая зрелость» и другие.
Методику расчета показателя должны разработать в администрации президента и представить ее на утверждение через месяц.
Указ вступил в силу со дня его подписания.