\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
-10°
Сбт, 06
-17°
Вск, 07
-18°
ЦБ USD 75.11 -0.62 06/02
ЦБ EUR 89.89 -1.03 06/02
Нал. USD 74.84 / 76.4 14:19
Нал. EUR 89.73 / 90.1 14:19
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
9 545
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
20 149
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
18 924
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
23 904
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Путин утвердил критерии оценки эффективности работы губернаторов
Методику расчета показателя должны разработать в администрации президента и представить ее на утверждение через месяц. Указ вступил в силу со дня его подписания.

В четверг, 4 февраля, Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы губернаторов российских регионов. Подписанный указ опубликовали на портале правовой информации.

В перечне 20 критериев, среди которых:

  • доверие к власти;
  • численность населения;
  • ожидаемая продолжительность жизни;
  • уровни бедности и образования;
  • количество спортсменов и волонтеров;
  • объем жилищного строительства;
  • качество городской и окружающей среды;
  • темпы роста зарплат и дохода населения;
  • «цифровая зрелость» и другие.

Методику расчета показателя должны разработать в администрации президента и представить ее на утверждение через месяц.

Указ вступил в силу со дня его подписания.