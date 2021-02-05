Прокуратура добилась включения воды ухоловцам и перерасчета за дни без нее

20 января в Ухолове произошла авария на водопроводе, из-за этого холодную воду отключили в домах на улицах Глинки и Калинина. После жалоб на длительное отключение прокуратура провела проверку.

20 января в Ухолове произошла авария на водопроводе, из-за этого холодную воду отключили в домах на улицах Глинки и Калинина. После жалоб на длительное отключение прокуратура провела проверку.

По закону коммунальные услуги должны предоставлять потребителям круглосуточно и бесперебойно. Перерывы подачи холодной воды допустимы на 8 часов суммарно в течение месяца, а также на 4 часа единовременно в случае аварии. При этом размер платы за такую услугу должен быть уменьшен.

22 января прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес директора МКП «Ухоловский коммунальщик». 23 января потребителям включили воду, им сделают перерасчет оплаты коммунальной услуги.