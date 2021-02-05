При помощи нового томографа врачи нашли опухоль мозга у рязанского подростка

Двенадцатилетний пациент поступил в ДОБК с жалобами на головную боль и рвоту. Ребенку провели МРТ-исследование на новом магнитно-резонансном томографе, который поступил в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оказалось, у подростка опухоль головного мозга.

При помощи нового томографа врачи нашли опухоль мозга у рязанского подростка. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил региональный минздрав.

Двенадцатилетний пациент поступил в ДОБК с жалобами на головную боль и рвоту. Ребенку провели МРТ-исследование на новом магнитно-резонансном томографе, который поступил в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оказалось, у подростка опухоль головного мозга.

Врач-рентгенолог кабинета МРТ детской ОКБ Виктор Фомин пояснил, что симптомы ребенка нетипичны для этого заболевания.

«Нельзя сказать, что диагноз не был бы поставлен без нового МРТ, но мы были бы ограничены в диагностических инструментах. А результаты исследований в этом случае вызвали бы больше вопросов у нейрохирургов», — отметил Фомин.

Новый аппарат МРТ в пять раз мощнее прежнего. Теперь врачи могут получать изображение более высокого качества и проводить более сложные диагностические исследования.

«В рутинной практике детской больницы наиболее частыми являются исследования головного мозга, позвоночника, крупных суставов, органов брюшной полости малого таза. Детский организм имеет меньшие размеры по сравнению со взрослым, поэтому высокоточные снимки нового томографа имеют особенное значение для детских врачей, — пояснила главврач детской ОКБ Инна Лебедева.

За месяц на новом аппарате МРТ провели около 200 исследований.