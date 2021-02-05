Появились подробности ДТП с фурой и «Ладой» под Рязанью
Подробности ДТП, которое произошло около 13:30 четверга, 4 февраля, на 172 километре трассы М-5 в Рыбновском районе. Ранее появилось видео с места ДТП.
Появились подробности ДТП, которое произошло около 13:30 четверга, 4 февраля, на 172 километре трассы М-5 в Рыбновском районе.
Как пишет издательство «Пресса», 35-летний житель Петропавловска на Volvo с полуприцепом врезался в Lada Largus под управлением 34-летнего рязанца. Последний получил травмы, с которыми обращался в больницу.
Ранее появилось видео с места ДТП.