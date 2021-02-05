Попавший в «красную зону» ОКБ рязанец пожаловался на кашу с тараканом
Мужчина пояснил, что у него вирусная пневмония, но он лежит в отделении хирургии на пятом этажа. «Никому ничего не надо, а условия так вообще лакшери», — возмущен пациент.
Попавший в «красную зону» ОКБ рязанец пожаловался на кашу с тараканом. Он опубликовал фото в
Мужчина пояснил, что у него вирусная пневмония, но он лежит в отделении хирургии на пятом этажа.
«Никому ничего не надо, а условия так вообще лакшери», — возмущен пациент.
Позже другой пациент ОКБ рассказал, что клопы искусали ему руки.