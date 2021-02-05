Попавший в «красную зону» ОКБ рязанец пожаловался на кашу с тараканом

Мужчина пояснил, что у него вирусная пневмония, но он лежит в отделении хирургии на пятом этажа. «Никому ничего не надо, а условия так вообще лакшери», — возмущен пациент.

Попавший в «красную зону» ОКБ рязанец пожаловался на кашу с тараканом. Он опубликовал фото в своем Instagram .

Мужчина пояснил, что у него вирусная пневмония, но он лежит в отделении хирургии на пятом этажа.

«Никому ничего не надо, а условия так вообще лакшери», — возмущен пациент.

Позже другой пациент ОКБ рассказал, что клопы искусали ему руки.