Полиция запросит доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов

Отмечается, что инициатива полиции усложнит работу телефонным мошенникам, но контакты будут полностью открыты правоохранителям и окажутся в свободном доступе в случае утечки.

В четверг, 4 февраля, МВД объявило тендер на доработку своего официального мобильного приложения в размере 63 млн рублей. Он опубликован на портале госзакупок, пишет « Коммерсант ».

По условиям, исполнитель должен добавить в приложение модуль «Антимошенник», который позволит пользователям распознавать звонки с мошеннических номеров. Однако для корректной работы модуля потребуется доступ к телефонной книге пользователя.

Отмечается, что инициатива полиции усложнит работу телефонным мошенникам, но контакты будут полностью открыты правоохранителям и окажутся в свободном доступе в случае утечки.

Победителя конкурса МВД выберет 1 марта.