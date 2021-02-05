Полиция запросит доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов
Отмечается, что инициатива полиции усложнит работу телефонным мошенникам, но контакты будут полностью открыты правоохранителям и окажутся в свободном доступе в случае утечки.
В четверг, 4 февраля, МВД объявило тендер на доработку своего официального мобильного приложения в размере 63 млн рублей. Он опубликован на портале госзакупок, пишет «
По условиям, исполнитель должен добавить в приложение модуль «Антимошенник», который позволит пользователям распознавать звонки с мошеннических номеров. Однако для корректной работы модуля потребуется доступ к телефонной книге пользователя.
Отмечается, что инициатива полиции усложнит работу телефонным мошенникам, но контакты будут полностью открыты правоохранителям и окажутся в свободном доступе в случае утечки.
Победителя конкурса МВД выберет 1 марта.