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Под Рязанью трое мужчин воровали солярку из нефтепровода
По данным следствия, в 2018 году житель рязанского поселка Мурмино в лесу между населенными пунктами Мурмино, Долгинино, Борисоково и Северный нашел место для незаконной врезки в нефтепродуктопровод. Он сделал ее при помощи знакомого егеря и приятеля, который умеет работать со сварочным аппаратом.

Под Рязанью трое мужчин воровали солярку из нефтепровода. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил региональный следком.

По данным следствия, в 2018 году житель рязанского поселка Мурмино в лесу между населенными пунктами Мурмино, Долгинино, Борисоково и Северный нашел место для незаконной врезки в нефтепродуктопровод. Он сделал ее при помощи знакомого егеря и приятеля, который умеет работать со сварочным аппаратом.

Мужчины украли не менее шести тысяч литров дизельного топлива на сумму более 240 тысяч рублей.

«Действия обвиняемого и его сообщников создали угрозу прорыва магистрального нефтепродуктопровода и попадания нефтепродукта в почву, а также повлекли временную остановку работы нефтепродуктопровода в связи с необходимостью ликвидации незаконной врезки», — рассказали следователи.

По материалам ФСБ следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 215.3 УК и пункту «б» части 3 статьи 158 УК.

Одного из соучастников приговорили к трем годам лишения свободы условно. В отношении остальных уголовное дело находится на завершающем этапе расследования.