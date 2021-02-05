Под Рязанью мужчина ударил полицейского по голове
В новогодние праздники автоинспекторы остановили на трассы М-5 Volkswagen Passat. Водитель и пассажир машины были пьяны. Хозяина машины, который ехал на пассажирском сиденье, пригласили в служебный автомобиль для составления протокола. Во время заполнения документов он ударил инспектора кулаком в висок.
Под Рязанью мужчина ударил полицейского по голове. Об этом в пятницу, 5 февраля,
В новогодние праздники автоинспекторы остановили на трассы М-5 Volkswagen Passat. Водитель и пассажир машины были пьяны. Хозяина машины, который ехал на пассажирском сиденье, пригласили в служебный автомобиль для составления протокола. Во время заполнения документов он ударил инспектора кулаком в висок.
На злоумышленника завели дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».