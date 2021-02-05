Под Рязанью мужчина ударил полицейского по голове

В новогодние праздники автоинспекторы остановили на трассы М-5 Volkswagen Passat. Водитель и пассажир машины были пьяны. Хозяина машины, который ехал на пассажирском сиденье, пригласили в служебный автомобиль для составления протокола. Во время заполнения документов он ударил инспектора кулаком в висок.

Под Рязанью мужчина ударил полицейского по голове. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает «МК в Рязани».

В новогодние праздники автоинспекторы остановили на трассы М-5 Volkswagen Passat. Водитель и пассажир машины были пьяны. Хозяина машины, который ехал на пассажирском сиденье, пригласили в служебный автомобиль для составления протокола. Во время заполнения документов он ударил инспектора кулаком в висок.

На злоумышленника завели дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».