Пенсионер на «Хендэ» устроил аварию в Дягилеве

В четверг, 4 февраля, около дома №19 по улице Авиационной произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В четверг, 4 февраля, около дома №19 по улице Авиационной произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 16:15 66-летний рязанец на Hyundai Creta выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу и врезался в ВАЗ-2114 под управлением 26-летнего рязанца.

В результате водитель «четырнадцатой» получил травмы, ему оказали медпомощь.