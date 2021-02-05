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Пьяный сасовец едва не убил соседку молотком
На выходных 44-летний мужчина пил алкоголь с 38-летней соседкой. Во время застолья та подшутила над собутыльником. Через некоторое время, вновь употребив спиртное, сасовец вспомнил слова женщины, они показались ему оскорбительными, и он пошел к ней в гости, чтобы разъяснить ситуацию.

Пьяный сасовец едва не убил соседку молотком. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

На выходных 44-летний мужчина пил алкоголь с 38-летней соседкой. Во время застолья та подшутила над собутыльником. Через некоторое время, вновь употребив спиртное, сасовец вспомнил слова женщины, они показались ему оскорбительными, и он пошел к ней в гости, чтобы разъяснить ситуацию.

«Однако женщина не придала значения его упрекам и попыталась отшутиться, — рассказали в полиции. — Тогда нетрезвый мужчина разгневался и, вернувшись домой, взял молоток. С этим орудием он снова посетил соседку и, схватив ее ворот, пригрозил, что забьет женщину до смерти за неуважительное поведение».

Дочь хозяйки услышала ссору и вызвала полицию.

На злоумышленника завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.