Пьяный рязанец угнал у многодетной семьи машину, разбил ее и уснул

Накануне в Новомичуринске многодетный отец не нашел у дома свой припаркованный Volkswagen и обратился в полицию. Оперативники обнаружили машину в десяти километрах от Новомичуринска в деревне Моловка Кораблинского района. В автомобиле спал угонщик.

Пьяный рязанец угнал у многодетной семьи машину, разбил ее и уснул. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает издательство «Пресса».

Накануне в Новомичуринске многодетный отец не нашел у дома свой припаркованный Volkswagen и обратился в полицию. Оперативники обнаружили машину в десяти километрах от Новомичуринска в деревне Моловка Кораблинского района. В автомобиле спал угонщик.

Как оказалось, молодого человека неоднократно привлекали к уголовной ответственности за угон автомобилей, а также пьяную езду.

Угнанный злоумышленником Volkswagen серьезно пострадал: в машине вырваны все провода и замок зажигания, помят бампер, покорежены крылья.

«Мне стало известно, что ночью на моем автомобиле он совершил несколько наездов, в том числе, налетел на столб рядом с заправкой, — рассказал владелец Volkswagen. — Машина теперь требует значительного ремонта. Думаю, что она осталась цела лишь потому, что в баке закончился бензин. А вот бросить ее и сбежать у пьяного угонщика, видимо, не хватило сил».