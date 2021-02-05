Отменен рязанский автобус до Рыбновского района

Отмечается, что маршрут закрыли из-за отсутствия спроса. Об этом сообщил минтранс.

Региональный минтранс объявил об отмене межмуниципального автобусного маршрута №139 «Рязань АВЦ — Пощупово (через Костино)». Он перестанет существовать с 19 февраля.

Отмечается, что маршрут закрыли из-за отсутствия спроса.

Доехать до сел Пощупово и Костино теперь можно будет на автобусе №153 «Рязань АВЦ — Новоселки (через Костино)». По будням он выполняет восемь рейсов, по выходным шесть.