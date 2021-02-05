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От коронавируса умерли еще пятеро рязанцев
В Рязанской области зафиксировали 110 новых случая коронавируса. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали 110 новых случая коронавируса. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 22 438. Выздоровели 111 человек, всего 20 501. Умерли 5 пациентов, всего 243.

В России зарегистрировали 16 688 новых случаев заражения (всего 3 934 606). За сутки выписали 23 582 человека, за весь период — 3 413 495. За сутки умерли 527 пациентов, за весь период — 75 732.