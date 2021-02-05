Ночью жители частного сектора в Песочне остались без света и тепла

В ночь на пятницу, 5 февраля, жители частного сектора в Дашково-Песочне остались без света и тепла. Около 2:00 из-за снегопада на улице Большой отключилось электричество, сообщила рязанка.

В ночь на пятницу, 5 февраля, жители частного сектора в Дашково-Песочне остались без света и тепла. Около 2:00 из-за снегопада на улице Большой отключилось электричество, сообщила рязанка в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Это значит, что все дома остались без отопления, потому что газовые котлы автономного отопления работают только от розеток. Батареи остывают моментально», — отметила женщина.

Она также посетовала на то, что в «Электросети» не смогли назвать точных сроков завершения ремонтных работ. «Есть риск, что системы отопления в домах могут попросту разморозиться, если быстро не вернуть электричество», — добавила рязанка.

В мэрии сообщили, что аварию уже устраняют.