Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от COVID-19

После учета различных факторов осложнений COVID-19 (возраст, пол, индекс массы тела и наличие вредных привычек и так далее) выяснилось, что пациенты с заболеванием десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате ИВЛ. Кроме того, их риск умереть от коронавируса в девять раз выше.

Международная группа специалистов вычислила фактор, в девять раз повышающий риск смерти от COVID-19. Результаты исследований опубликовали на портале MedicalXpress, передает РИА Новости.

Эксперты проанализировали показатели 568 пациентов с коронавирусом. Оказалось, что почти у половины (45%) участников исследования были заболевания десен.

После учета различных факторов осложнений COVID-19 (возраст, пол, индекс массы тела и наличие вредных привычек и так далее) выяснилось, что пациенты с заболеванием десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате ИВЛ. Кроме того, их риск умереть от коронавируса в девять раз выше.

Исследователи предположили, что осложнения у этой группы людей связаны с воспалительной реакцией, возникшей из-за проблем с деснами.