На рязанских водоемах измерили толщину льда
В пятницу, 5 февраля, рязанское ГУ МЧС сообщило толщину льда на водоемах региона. Самое большое значение — 35 сантиметров, наименьшее — 14 сантиметров.
В пятницу, 5 февраля, рязанское ГУ МЧС
- озеро Старая Тишь — 28 сантиметров,
- озеро Долгое — 28 сантиметров,
- озеро Казарское — 28 сантиметров,
- река Солотчинская старица — 28 сантиметров,
- карьеры Борки-1, Борки-2, Борки-3 — 28 сантиметров,
- затон Борковской река Ока — 28 сантиметров,
- озеро Велье — 28 сантиметров,
- озеро Селянское — 28 сантиметров,
- озеро Маринка — 28 сантиметров,
- затон Дядьковский река Ока — 28 сантиметров,
- озеро Прыщино — 28 сантиметров,
- Пронское водохранилище река Проня — 15 сантиметров,
- старица Перьинская река Ока — 25-30 сантиметров,
- старица река Ока Ибедрус — 25-30 сантиметров,
- старица Поповская река Ока — 25-30 сантиметров,
- затон Пет река Ока — 25-30 сантиметров,
- затон Тащенский река Ока — 25-30 сантиметров,
- затон Рубецкое река Ока — 25-30 сантиметров,
- мтарица река Ока — 25-30 сантиметров,
- затон Ситниковский река Ока — 25-30 сантиметров,
- река Ока (Касимов) — 25-30 сантиметров,
- озеро Белое — 30 сантиметров,
- река Пра (Спас-Клепики) — 27 сантиметров,
- озеро Великое — 30 сантиметров,
- озеро Барское — 38 сантиметров,
- озеро Черное — 35 сантиметров,
- Затон Ушаковский река Ока — 34 сантиметров,
- озеро Сельное — 35 сантиметров,
- озеро Развань — 35 сантиметров,
- озеро Петровическое — 35 сантиметров,
- озеро Лакаш — 35 сантиметров,
- старица Киструсская река Ока — 14 сантиметров,
- озеро Долгое — 35 сантиметров,
- затон Спасский река Ока — 30 сантиметров,
- озеро Большое — 35 сантиметров,
- озеро Глубокое — 35 сантиметров,
- озеро Уродовское — 30 сантиметров,
- озеро Лужное — 35 сантиметров,
- озеро Студенец — 35 сантиметров,
- озеро Боброво — 35 сантиметров,
- затон Чернышиха река Ока — 33 сантиметров,
- затон Дубровский река Ока — 34 сантиметров,
- старица Ниверха река Ока — 32-33 сантиметров,
- старица река Ока затон Ключ — 31-34 сантиметров,
- река Пара (поселок Красный холм) — 31-33 сантиметров,
- затон Курово река Ока — 34 сантиметров.