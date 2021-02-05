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На рязанских водоемах измерили толщину льда
В пятницу, 5 февраля, рязанское ГУ МЧС сообщило толщину льда на водоемах региона. Самое большое значение — 35 сантиметров, наименьшее — 14 сантиметров.

В пятницу, 5 февраля, рязанское ГУ МЧС сообщило толщину льда на водоемах региона. Самое большое значение — 35 сантиметров, наименьшее — 14 сантиметров:

  • озеро Старая Тишь — 28 сантиметров,
  • озеро Долгое — 28 сантиметров,
  • озеро Казарское — 28 сантиметров,
  • река Солотчинская старица — 28 сантиметров,
  • карьеры Борки-1, Борки-2, Борки-3 — 28 сантиметров,
  • затон Борковской река Ока — 28 сантиметров,
  • озеро Велье — 28 сантиметров,
  • озеро Селянское — 28 сантиметров,
  • озеро Маринка — 28 сантиметров,
  • затон Дядьковский река Ока — 28 сантиметров,
  • озеро Прыщино — 28 сантиметров,
  • Пронское водохранилище река Проня — 15 сантиметров,
  • старица Перьинская река Ока — 25-30 сантиметров,
  • старица река Ока Ибедрус — 25-30 сантиметров,
  • старица Поповская река Ока — 25-30 сантиметров,
  • затон Пет река Ока — 25-30 сантиметров,
  • затон Тащенский река Ока — 25-30 сантиметров,
  • затон Рубецкое река Ока — 25-30 сантиметров,
  • мтарица река Ока — 25-30 сантиметров,
  • затон Ситниковский река Ока — 25-30 сантиметров,
  • река Ока (Касимов) — 25-30 сантиметров,
  • озеро Белое — 30 сантиметров,
  • река Пра (Спас-Клепики) — 27 сантиметров,
  • озеро Великое — 30 сантиметров,
  • озеро Барское — 38 сантиметров,
  • озеро Черное — 35 сантиметров,
  • Затон Ушаковский река Ока — 34 сантиметров,
  • озеро Сельное — 35 сантиметров,
  • озеро Развань — 35 сантиметров,
  • озеро Петровическое — 35 сантиметров,
  • озеро Лакаш — 35 сантиметров,
  • старица Киструсская река Ока — 14 сантиметров,
  • озеро Долгое — 35 сантиметров,
  • затон Спасский река Ока — 30 сантиметров,
  • озеро Большое — 35 сантиметров,
  • озеро Глубокое — 35 сантиметров,
  • озеро Уродовское — 30 сантиметров,
  • озеро Лужное — 35 сантиметров,
  • озеро Студенец — 35 сантиметров,
  • озеро Боброво — 35 сантиметров,
  • затон Чернышиха река Ока — 33 сантиметров,
  • затон Дубровский река Ока — 34 сантиметров,
  • старица Ниверха река Ока — 32-33 сантиметров,
  • старица река Ока затон Ключ — 31-34 сантиметров,
  • река Пара (поселок Красный холм) — 31-33 сантиметров,
  • затон Курово река Ока — 34 сантиметров.