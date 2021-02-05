Мэрия попросила рязанцев одеваться теплее

По данным синоптиков, в субботу, 6 февраля, Рязань ждет сильное похолодание: так, средняя суточная температура упадет на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими значениями. Ожидается, что местами будет до -18 градусов.

В пятницу, 5 февраля, мэрия попросила рязанцев одеваться теплее. По данным синоптиков, в субботу, 6 февраля, Рязань ждет сильное похолодание: так, средняя суточная температура упадет на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими значениями. Ожидается, что местами будет до -18 градусов, сообщил сайт администрации города.

Мэрия обратилась к жителям с рекомендацией быть внимательными, одеваться теплее и избегать переохлаждения.

Спасатели призвали не использовать неисправные приборы и открытые источники огня.