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Мэрия попросила рязанцев одеваться теплее
По данным синоптиков, в субботу, 6 февраля, Рязань ждет сильное похолодание: так, средняя суточная температура упадет на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими значениями. Ожидается, что местами будет до -18 градусов.

В пятницу, 5 февраля, мэрия попросила рязанцев одеваться теплее. По данным синоптиков, в субботу, 6 февраля, Рязань ждет сильное похолодание: так, средняя суточная температура упадет на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими значениями. Ожидается, что местами будет до -18 градусов, сообщил сайт администрации города.

Мэрия обратилась к жителям с рекомендацией быть внимательными, одеваться теплее и избегать переохлаждения.

Спасатели призвали не использовать неисправные приборы и открытые источники огня.