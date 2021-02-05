«Мармакс» предложил рязанцам квартиры с теплыми лоджиями
В строительной компании «Мармакс» рассказали, с помощью каких решений команда избавляет жителей своих домов от ненужных забот по утеплению лоджий.
В строительной компании «Мармакс» рассказали, с помощью каких решений команда избавляет жителей своих домов от ненужных забот по утеплению лоджий.
Лоджии во
Благодаря этому жители могут реализовать свои самые смелые идеи: от личной рабочей зоны до зеленого сада для йоги.
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