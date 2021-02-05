Льгот больше не будет? Рязанцам рассказали, какие изменения коснутся ипотечного рынка

По данным портала ЕРЗ (единый ресурс застройщиков), ЦБ настаивает на сворачивании льготной ипотеки.

По данным портала ЕРЗ (единый ресурс застройщиков), ЦБ настаивает на сворачивании льготной ипотеки.

Так, руководитель департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в очередной раз подтвердила позицию, что необходимо постепенно сворачивать госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% для новостроек. Представитель ЦБ не исключила, что льготную ипотеку под 6,5% «можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья, и где такая программа будет необходима». Какие именно регионы могут попасть под данную программу, не уточняется.

Никогда ранее жилье в новостройках не было таким доступным. Например, сейчас квартиру в доме комфорт-класса в ЖК «Шереметьевский квартал» от ГК « Стройпромсервис » можно купить от 1,3 млн рублей в ипотеку с господдрежкой, пока еще действует льготная программа.

«Задача нашей компании и специалистов ипотечного отдела — предлагать клиентам лучшие условия для покупки недвижимости в ипотеку, исходя из жизненной ситуации каждого отдельного человека. Мы помогаем сделать правильный выбор», — отметили представители ГК «Стройпромсервис».

Узнать больше о льготной ипотеке можно по телефону: +7 (4912) 247-000.