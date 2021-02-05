Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-7 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязанском театре кукол 7 февраля пройдет спектакль «Серебряное копытце» по мотивам одноименной сказки Павла Бажова. Музыкальный театр 6 и 7 февраля покажет мюзикл «Средство Макропулоса» петербургского композитора Владимира Баскина.

В клубе Old Tattoo Bar 6 февраля выступит ска-панк-группа Distemper . В илармонии 7 февраля пройдет концерт солистов Рязанского губернаторского симфонического оркестра из цикла «Концерт за кулисами» . В кафе-клубе «Старый парк» 7 февраля с юбилейным концертом «10 лет на комбайне» выступит Игорь Растеряев .

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».