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Из-за снегопада в Старожиловском районе оборвало провода
Начальник Старожиловского РЭСа Игорь Самсонов пояснил, что неполадки возникли на двух высоковольтных 10-киловольтных линиях, их отключили. «Одну мы уже ремонтируем, там наклонилось дерево и задело провод, а по другой ведем поиск неполадок. В целом все под контролем, прогнозируем в ближайшее время устранить все неисправности и обрывы линий электропередач», — пояснил Самсонов.

Утром в пятницу, 5 февраля, из-за снегопада в Старожиловском районе оборвало провода. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Без севта остались жители улиц Советской, Денисова и Конезаводской в Сатрожилове, а также в деревнях Хрущево, Медвежье и Кулиги и селе Киселево.

Около школы в Старожилове бригада электромонтеров устранила аварию за несколько часов.

Начальник Старожиловского РЭСа Игорь Самсонов пояснил, что неполадки возникли на двух высоковольтных 10-киловольтных линиях, их отключили.

«Одну мы уже ремонтируем, там наклонилось дерево и задело провод, а по другой ведем поиск неполадок. В целом все под контролем, прогнозируем в ближайшее время устранить все неисправности и обрывы линий электропередач», — пояснил Самсонов.