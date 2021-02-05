Из-за снегопада и сильных морозов «Рязаньэнерго» работает в режиме повышенной готовности

В распоряжении специалистов «Рязаньэнерго» находятся 53 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1,42 МВт, которые будут использованы в случае необходимости для обеспечения подачи электроэнергии.

В связи с резким похолоданием и обильными осадками, снежными заносами и гололедом на территории Рязанской области в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» к выполнению аварийно-восстановительных работ готовы приступить 51 бригада энергетиков в количестве 135 человек, а также 112 единиц техники.

В распоряжении специалистов «Рязаньэнерго» находятся 53 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1,42 МВт, которые будут использованы в случае необходимости для обеспечения подачи электроэнергии.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов нужно сообщать по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье»: 8-800-220-0-220.