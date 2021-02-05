Бывшую старшую медсестру одного из рязанских медцентров уличили в мошенничестве

Суд установил, что обвиняемая рассказала подчиненным о якобы, увеличенном по ее предложению размере их зарплаты и потребовала ежемесячно передавать ей в знак благодарности часть денег. С 2016 года по июнь 2019 года женщина получила 615 тысяч рублей.

Бывшую старшую медсестру одного из рязанских медцентров уличили в мошенничестве. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил региональный следком.

Суд установил, что обвиняемая рассказала подчиненным о якобы, увеличенном по ее предложению размере их зарплаты и потребовала ежемесячно передавать ей в знак благодарности часть денег. С 2016 года по июнь 2019 года женщина получила 615 тысяч рублей.

Кроме того, с апреля 2018 года по май 2019 года она вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения о своих ночных сменах. Рязанка получила почти 48 тысяч рублей за работу, которую фактически не выполняла.

По материалам регионального УФСБ на женщину завели дело. Ее признали виновной в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК) и приговорили к 2 годам 10 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора года. Также ей придется возместить ущерб потерпевшим.