Ямы на дороге в Семчине засыпали щебнем

Ямы на разворотном кругу автобуса №17 на улице Семчинской засыпали щебнем. Это временная мера, сообщили в мэрии.

Ямы на разворотном кругу автобуса №17 на улице Семчинской засыпали щебнем. Это временная мера, сообщили в мэрии .

В администрации пояснили, что щебнем засыпали глубокие выбоины, которые могли стать причиной ДТП. Работы также провели на улицах Садовой, Новой, Пирогова, Лермонтова, Электрозаводской, проездах Шабулина и Завражнова.

Более 100 кв м дорог отремонтировали литой асфальтобетонной смесью. Ямы заделали на улицах Семена Середы, Татарской, перекрестке улицы Циолковского и проезда Яблочкова.