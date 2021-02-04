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В Воронеже мужчина выпал из окна на коляску с младенцем. Оба погибли
Мать с коляской шла по тротуару, когда с высоты упал человек. По неподтвержденным данным, 5-месячный ребенок скончался в машине скорой помощи, также умер и выпавший из окна мужчина. Соседи отмечают, что он жил один в квартире на последнем этаже.

Мужчина выпал из окна на коляску с ребенком в Воронеже. Об этом сообщают местные «Вести» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел во дворе 17-этажного дома. По словам очевидцев, женщина с коляской шла по тротуаруу и на нее с высоты упал мужчина.

5-месячный ребенок скончался в скорой. Также умер и выпавший из окна. В следкоме заявили, что на место выехал следователь.