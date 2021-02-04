В Рязанской области задержали троих преступников, объявленных в федеральный розыск

Всех мужчин передали инициаторам розыска. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанской области задержали троих преступников, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

42-летний скопинец скрывался от следствия из-за возбужденного дела по статье «Мошенничество при получении выплат». 43-летний рязанец уклонялся от уплаты алиментов и пытался спрятаться в Александро-Невском районе. А в Сараевском районе задержали 33-летнего жителя Липецкой области, совершившего кражу в Калужской области.

Всех мужчин передали инициаторам розыска.