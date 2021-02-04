В Рязани ищут очевидцев летней аварии с ребенком

ДТП произошло 27 августа 2020 года примерно в 14:40 у дома №18 корпус 11 на улице Зубковой. 30-летний житель Рязанской области на Ford Focus сбил девятилетнего мальчика. Ребенок попал в больницу.

В Рязани ищут очевидцев летней аварии с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 27 августа 2020 года примерно в 14:40 у дома №18 корпус 11 на улице Зубковой. 30-летний житель Рязанской области на Ford Focus сбил девятилетнего мальчика. Ребенок попал в больницу.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по ДТП, просят сообщить по телефону: (4912)29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.