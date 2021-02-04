В России снова начнут штрафовать за долги по ЖКХ

Действие моратория, введенного из-за пандемии коронавируса, прекратилось 1 января. Уже в феврале гражданам вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь

В России снова начнут штрафовать за неуплату ЖКХ. Действие моратория, введенного из-за пандемии коронавируса, прекратилось 1 января.

Уже в феврале гражданам вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь. Об этом депутату Госдумы Анатолию Выборному сообщил замглавы Минстроя Максим Егоров, пишет газета « Известия ».

Отмечается, что с начала 2021 года предоставление коммунальных услуг и расчеты за потребленные ресурсы «осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством без послаблений», которые установил кабмин в апреле 2020 года.

Егоров также подчеркнул, что совместно с Минтрудом предприняты меры, направленные на «снижение социальной напряженности и поддержку граждан в условиях COVID-19».

«Действие постановления Правительства от 2 апреля 2020 года № 420 „О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг“ продлено по 1 апреля 2021 года. В случае, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке», — уточнили в ведомстве.