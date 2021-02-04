В пятницу в Рязанской области похолодает до -8 градусов
По данным синоптиков, будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 5 февраля, в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно. Ночью и днем снег, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -11, -6 градусов, днем -8, -3 градусов.