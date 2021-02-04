В Хабаровске начали продавать очереди на АЗС и бензин по сто рублей

В середине января в регионе остановилось производство бензина из-за технических проблем. В городе несколько дней наблюдается дефицит бензина и дизельного топлива, водители часами стоят в очередях на АЗС.

В Хабаровске начали продавать очереди на АЗС и бензин по сто рублей за литр. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает DVHAB.RU.

Портал приводит одно из объявлений в интернете, где за литр бензина Аи-92 отдают за 75 рублей, Аи-95 — за 80 рублей, Аи-101 — за 100 рублей. Аи-98 и дизтоплива в продаже нет.

DVHAB.RU отмечает , что на заправках люди заливают бензин в бочки и канистры.

По данным РИА Новости , также в интернете появились предложения занять очередь на АЗС за тысячу рублей.

Напомним, в середине января в регионе остановилось производство бензина из-за технических проблем. В городе несколько дней наблюдается дефицит бензина и дизельного топлива, водители часами стоят в очередях на АЗС.

Врио губернатора Михаил Дегтярев назвал ситуацию с бензином экстраординарной. По его словам, власти совместно с Минэнерго работают над ее разрешением. Так, в регионе прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, в ночь на 5 февраля его начнут разгружать.