В Хабаровске начали продавать очереди на АЗС и бензин по сто рублей за литр. Об этом в четверг, 4 февраля,
Портал приводит одно из объявлений в интернете, где за литр бензина Аи-92 отдают за 75 рублей, Аи-95 — за 80 рублей, Аи-101 — за 100 рублей. Аи-98 и дизтоплива в продаже нет.
DVHAB.RU
По данным
Напомним, в середине января в регионе остановилось производство бензина из-за технических проблем. В городе несколько дней наблюдается дефицит бензина и дизельного топлива, водители часами стоят в очередях на АЗС.
Врио губернатора Михаил Дегтярев назвал ситуацию с бензином экстраординарной. По его словам, власти совместно с Минэнерго работают над ее разрешением. Так, в регионе прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, в ночь на 5 февраля его начнут разгружать.