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В Госдуму внесут законопроект о ежемесячных выплатах беременным
выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Депутат Николай Земцов пояснил, что эти выплаты «по сути бы гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период».

В Госдуму внесут законопроект о ежемесячных выплатах беременным. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Николай Земцов. По его словам, соавторами документа выступают парламентарии Петр Толстой и Инга Юмашева.

Согласно законопроекту, беременным будут выдавать сертификаты на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Земцов пояснил, что эти выплаты «по сути бы гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период».

«Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны. Мы находимся в состоянии его (законопроекта. — NEWS.ru) разработки», — пояснил депутат.

По словам Николая Земцова, документ хотят внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.