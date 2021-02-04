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Состояние и перспективы городского освещения обсудили в «Рязаньэнерго»
В конце 2020 года сотрудники «Рязаньэнерго» провели мониторинг освещенности в системе уличного освещения Рязани по Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, улице Ленина, улице Соборной, площади Соборной, площади Ленина. Они получили данные по 698 светильникам.

27 января заместитель гендиректора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев встретился с замглавы администрации Рязани Владимиром Бурмистровым. Они обсудили развитие городской сети освещения, улучшение качества ее работы и дальнейшую модернизацию.

В конце 2020 года сотрудники «Рязаньэнерго» провели мониторинг освещенности в системе уличного освещения Рязани по Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, улице Ленина, улице Соборной, площади Соборной, площади Ленина. Они получили данные по 698 светильникам.

По итогам проведенных работ специалисты «Рязаньэнерго» предложили администрации города заключить в ближайшее время договор на проведение реконструкции с заменой светильников в рамках отдельного договора до принятия решения заключения соглашения на все остальные виды работ по модернизации объектов наружного освещения в Рязани.

Сергей Котенев во время встречи отметил: «Учитывая социальную важность для региона задач по модернизации систем уличного освещения, филиал выражает свою готовность к заключению контракта, в рамках которого будет производиться поэтапная замена существующих осветительных приборов уличного освещения с осуществлением их дальнейшего технического обслуживания на период действия соглашения с перспективой расширения существующей сети».

Состоялся обмен необходимой информацией для осуществления расчетов и составления модели по эффективному сотрудничеству. В рамках посещения филиала «Рязаньэнерго» представители городской администрации осмотрели новый Центр управления сетями (ЦУС), созданный в рамках инвестиционной программы развития электросетевой компании «Россети Центр и Приволжье». ЦУС оборудован цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволяющими в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии и управлять производственным персоналом.