Соцсети: две рязанки обокрали магазин одежды в ТЦ «Виктория плаза»

В соцсетях рязанок обвинили в краже из магазина одежды в ТЦ «Виктория плаза». Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Автор поста посетовала, что украденные вещи придется оплатить коллективу магазина.