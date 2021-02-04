Скончались еще трое рязанцев с COVID-19

В России зарегистрировали 16 714 новых случаев заражения. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали 106 новых случая коронавируса. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 22 328. Выздоровели 115 человек, всего 20 390. Умерли 3 пациента, всего 238.

В России зарегистрировали 16 714 новых случаев заражения (всего 3 917 918). За сутки выписали 24 546 человек, за весь период — 3 389 913. За сутки умерли 521 пациент, за весь период — 75 205.