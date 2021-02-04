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Синоптики предупредили об аномальных холодах
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с «Российской газетой», что в европейскую часть России придут аномальные для февраля холода. Температура начнет заметно снижаться с пятницы, 5 февраля.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с «Российской газетой», что в европейскую часть России придут аномальные для февраля холода. Температура начнет заметно снижаться с пятницы, 5 февраля. Так, в столице ночью ожидается до -14 градусов, днем от -9 до -11 градусов.

По словам Паршиной, в субботу ночью может похолодать до -18 градусов (днем -10,-15), в ночь на воскресенье ожидается до -22 градусов (днем до -17).

Начало следующей недели также окажется морозным. Согласно прогнозам, ночами 8 и 9 февраля будет до -25, -26 градусов. Дневная температура — от -13 до -18 градусов.

Паршина прогнозирует, что регионы южнее Москвы также ждут морозы. Кроме того, там ожидаются осадки.