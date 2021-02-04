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Шацкое предприятие оштрафовали на миллион
Штраф удвоили из-за неуплаты. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Предприятие ООО «Колор», расположенное в Шацком районе оштрафовали на 1 млн 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Известно, что в феврале 2020 года специалисты управления установили нарушение земельного законодательства. Участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 2 791 га, которыми владеет предприятие, заросли сорняками и деревьями, за ними не следили и не ухаживали. В отношении ООО «Колор» составили протокол по части 2 статьи 8.7 КоАП.

В августе 2020 года организацию признали виновной, оштрафовали на 550 тысяч рублей и обязали привести земельные участки в порядок.

Предприятие не оплатило штраф в установленные сроки, производство по части 1 статьи 20.25 КоАП направили мировому судье.

В конце января 2021 года мировой судья постановил признать ООО «Колор» виновным и оштрафовать его в двукратном размере на сумму 1 млн 100 тысяч рублей.