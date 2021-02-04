Сбербанк: за год восемь процентов рязанцев отремонтировали свои квартиры

Это выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». В среднем по стране ремонтные работы обошлись гражданам в 265 тысяч рублей.

Каждая двенадцатая рязанская семья в 2020 году сделала ремонт в своей квартире, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». В среднем по стране ремонтные работы обошлись гражданам в 265 тысяч рублей.

Ремонт крупнее мелкого косметического в 2020 году сделали 8% семей из Рязани, что соответствует общероссийскому показателю. Большинство рязанцев (84,4%) обновляли старые квартиры, поскольку в год пандемии и удаленной работы качество жилья стало особенно важным. Еще 7,8% респондентов занялись обоями, плиткой и паркетом в связи с покупкой новой квартиры. 3,5% опрошенных пришлось делать ремонт после того, как их залили соседи или в доме прорвало коммуникации.

Чаще всего россияне красили или оклеивали стены (на этот вид работ приходится 34,3% общего количества), ремонтировали ванные комнаты (13%) и устанавливали пластиковые окна (8,4%). Также респонденты занимались обновлением кухни (7,1%), ремонтом потолка (5,7%), перепланировкой квартир (5,6%) и заменой входных дверей (5,2%). На ремонт в среднем по стране россияне потратили 265 тысяч рублей.

«Исследование «Сбербанк страхования» показало, что более половины россиян (51%) копят деньги на ремонт квартиры, а 13% берут на эти цели кредит или занимают у родственников и знакомых. Оплатить работы по обновлению жилья из текущих доходов могут менее трети респондентов (29%). Естественно, никто не хочет, чтобы деньги и усилия пропали зря, например, из-за устроенного соседями потопа, поэтому квартиру лучше застраховать. Тогда при возникновении проблем полис покроет урон, нанесённый не только самому жилью, но и внутренним интерьерам, мебели, бытовой технике и так далее. В 2020 году «Сбербанк страхование» урегулировала 10,7 тыс. страховых случаев по программам «Защита дома +" и страхования ипотеки — это на 20% больше, чем в 2019 году. Общий объем выплат в 2020 году составил около 1 млрд рублей (плюс 30% к прошлому году)», — рассказал Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением ПАО Сбербанк.

Программа «Защита дома+" от «Сбербанк страхования» покрывает самые распространенные риски: залив, пожар, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации. Полис можно приобрести дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте страховой компании. Наиболее распространенные страховые случаи в «Сбербанк страховании» рассматриваются по упрощённой процедуре «Зелёный коридор» в течение 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно в мобильном приложении СберОсмотр.

Исследование проведено в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. В каждом городе опрошено не менее 400 респондентов.