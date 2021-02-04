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Рязанка пожаловалась на «неадекватного» маршрутчика
По словам рязанки, в среду, 3 февраля, примерно в 6:45 выехавшая с конечной остановки в Дягилеве маршрутка остановилась, и водитель отказался продолжать движение. Мужчина требовал, чтобы две девушки оплатили проезд.

Рязанка Юлия Еременко пожаловалась на «неадекватного» маршрутчика. По ее словам, в среду, 3 февраля, примерно в 6:45 выехавшая с конечной остановки в Дягилеве маршрутка остановилась, и водитель отказался продолжать движение.

Как утверждает рязанка, мужчина требовал, чтобы две девушки оплатили проезд.

«Показывать, кто именно, он отказался. Так как водитель при входе не выдавал билеты, понять, кто именно, по его мнению, ехал без оплаты, было невозможно. Когда пассажиры начали требовать, чтоб водитель вернул деньги за проезд, он сказал, что транспорт не сломался, и деньги он возвращать не собирается», — рассказала о конфликте горожанка.

Она утверждает, что пассажиры просидели в закрытой машине десять минут.

«Все уже явно опаздывали на работу, девушка (учитель в школе) передала карточку водителю, чтоб оплатить за виртуальных пассажиров, оплаты которых он недосчитался, так как уже опоздала на урок в школу. Таким образом, она заплатила за троих. Настроение у всех пассажиров было испорчено из-за одного человека», — заключила рязанка.