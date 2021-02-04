Рязанец лишился машины за нарушение ПДД и долгов по налогам

Судебные приставы арестовали Kia Ceed рязанца, который нарушал ПДД и задолжал 116 тысяч рублей налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.