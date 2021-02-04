\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
-12°
Сбт, 06
-18°
ЦБ USD 75.73 -0.35 05/02
ЦБ EUR 90.92 -0.64 05/02
Нал. USD 75.37 / 76.9 16:59
Нал. EUR 90.37 / 91.08 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
7 696
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
17 970
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
17 104
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
22 088
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец лишился машины за нарушение ПДД и долгов по налогам
Судебные приставы арестовали Kia Ceed рязанца, который нарушал ПДД и задолжал 116 тысяч рублей налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Судебные приставы арестовали Kia Ceed рязанца, который нарушал ПДД и задолжал 116 тысяч рублей налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

С декабря 2019 года у мужчины накопилось 44 исполнительных производства. Чтобы принудить нарушителя оплатить долг, приставы в присутствии понятых наложили арест на автомобиль 2014 года выпуска, предварительно оценив его в полмиллиона рублей.