Рязанец лишился машины за нарушение ПДД и долгов по налогам
Судебные приставы арестовали Kia Ceed рязанца, который нарушал ПДД и задолжал 116 тысяч рублей налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Судебные приставы арестовали Kia Ceed рязанца, который нарушал ПДД и задолжал 116 тысяч рублей налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
С декабря 2019 года у мужчины накопилось 44 исполнительных производства. Чтобы принудить нарушителя оплатить долг, приставы в присутствии понятых наложили арест на автомобиль 2014 года выпуска, предварительно оценив его в полмиллиона рублей.