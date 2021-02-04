Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Вечером в четверг, 4 февраля, для рязанцев выпустили третье за сутки метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Вечером в четверг, 4 февраля, для рязанцев выпустили третье за сутки метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайшие 2 часа с сохранением до конца суток 4 февраля на территории области ожидается сильный снег.

Ночью и в первой половине дня 5 февраля ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду, метель с ухудшением видимости менее тысячи метров, на дорогах снежные заносы, гололедица.