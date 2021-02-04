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Рязанцев предупредили об отключениях холодной воды
Причина отключения — ремонт водопровода. Об этом сообщил сайт мэрии.

В четверг, 4 февраля, некоторые улицы Рязани остались без воды. Об этом сообщил сайт мэрии.

Причина отключения — ремонт водопровода. Из-за этого до 13:00 в Солотче до 13:00 не будет воды по адресам:

  • улица Гайдара,
  • улица Порядок,
  • улица Железнодорожная,
  • улица Казанская,
  • улица Владимирская.

До 17:00 воду отключили по адресам:

  • улица Ленпоселок (поселок Канищево),
  • улица Октябрьская, дома №№1, 2,
  • улица Станкозаводская, дома №№5/1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
  • улица Молодцова, дома №№5 корпус 1, 11 корпус 1.