Рязанцев предупредили об отключениях холодной воды
Причина отключения — ремонт водопровода. Об этом сообщил сайт мэрии.
В четверг, 4 февраля, некоторые улицы Рязани остались без воды. Об этом
Причина отключения — ремонт водопровода. Из-за этого до 13:00 в Солотче до 13:00 не будет воды по адресам:
- улица Гайдара,
- улица Порядок,
- улица Железнодорожная,
- улица Казанская,
- улица Владимирская.
До 17:00 воду отключили по адресам:
- улица Ленпоселок (поселок Канищево),
- улица Октябрьская, дома №№1, 2,
- улица Станкозаводская, дома №№5/1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
- улица Молодцова, дома №№5 корпус 1, 11 корпус 1.