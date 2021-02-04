Рязанцев предупредили об отключениях холодной воды

Причина отключения — ремонт водопровода. Об этом сообщил сайт мэрии.

В четверг, 4 февраля, некоторые улицы Рязани остались без воды. Об этом сообщил сайт мэрии.

Причина отключения — ремонт водопровода. Из-за этого до 13:00 в Солотче до 13:00 не будет воды по адресам:

улица Гайдара,

улица Порядок,

улица Железнодорожная,

улица Казанская,

улица Владимирская.

До 17:00 воду отключили по адресам: