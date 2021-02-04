Рязанцам напомнили о получении выплаты в 5 тысяч на ребенка

Рязанцам напомнили о получении выплаты в 5 тысяч на ребенка. В ПФР напомнили, что подать заявление нужно до 31 марта. По указу президента семьи, в которых после 1 июля 2020 года появился или появится ребенок, могут получить единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Также выплата положена детям, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет.

Рязанцам напомнили о получении выплаты в 5 тысяч на ребенка. В ПФР напомнили, что подать заявление нужно до 31 марта.

По указу президента семьи, в которых после 1 июля 2020 года появился или появится ребенок, могут получить единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Также выплата положена детям, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет.

Подать заявление можно через портал госуслуг, также обратиться можно и лично в ПФР, но для этого нужно записаться на прием: (4912)30-30-30, 30-30-38.

В заявлении указываются данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты счета, куда перевести деньги.