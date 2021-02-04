Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал «Коммерсанту» о новом способе мошенничества в Telegram. По его словам, специальный бот позволяет использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке.

Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал « Коммерсанту » о новом способе мошенничества в Telegram. По его словам, специальный бот позволяет использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке.

Как отметил Дрозд, для фейкового звонка необходимо оплатить услугу и ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. Во время звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывает доступ к технологии подмены номера всем желающим.

Алексей Дрозд добавил, что чаще всего аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банков и уговаривают россиян перевести деньги на другой счет.