\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
-12°
Сбт, 06
-18°
ЦБ USD 75.73 -0.35 05/02
ЦБ EUR 90.92 -0.64 05/02
Нал. USD 75.37 / 76.9 16:59
Нал. EUR 90.37 / 91.08 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
7 696
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
17 970
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
17 104
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
22 088
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал «Коммерсанту» о новом способе мошенничества в Telegram. По его словам, специальный бот позволяет использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке.

Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал «Коммерсанту» о новом способе мошенничества в Telegram. По его словам, специальный бот позволяет использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке.

Как отметил Дрозд, для фейкового звонка необходимо оплатить услугу и ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. Во время звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывает доступ к технологии подмены номера всем желающим.

Алексей Дрозд добавил, что чаще всего аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банков и уговаривают россиян перевести деньги на другой счет.