Путятинца осудили за хранение конопли

Жителя Путятина обвиняли в том, что летом 2020 года он сорвал дикорастущую коноплю, высушил и хранил дома. Наркотики нашли полицейские.

Путятинца осудили за хранение конопли. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщило издательство «Пресса».

Жителя Путятина обвиняли в том, что летом 2020 года он сорвал дикорастущую коноплю, высушил и хранил дома. Наркотики нашли полицейские.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 228 УК («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств»). На суде он признал вину и раскаялся.

Мужчину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в полтора года.