Путятинца осудили за хранение конопли
Жителя Путятина обвиняли в том, что летом 2020 года он сорвал дикорастущую коноплю, высушил и хранил дома. Наркотики нашли полицейские.
Путятинца осудили за хранение конопли. Об этом в четверг, 4 февраля,
Жителя Путятина обвиняли в том, что летом 2020 года он сорвал дикорастущую коноплю, высушил и хранил дома. Наркотики нашли полицейские.
На мужчину завели дело по части 1 статьи 228 УК («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств»). На суде он признал вину и раскаялся.
Мужчину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в полтора года.