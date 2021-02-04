Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия

В четверг, 4 февраля, Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия. Об этом сообщают «Известия».

В четверг, 4 февраля, Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия. Об этом сообщают «Известия».

Министр согласился с президентом и пояснил, с чем это связано. По словам Решетникова, пока страны-импортеры увеличили закупки продовольствия в свои резервы, в отношении регионов-производителей появились неблагоприятные прогнозы по зерну. Как уточнил глава Минэкономразвития, это повлияло на «цены и настроения».

Решетников подчеркнул, что Россия — один из крупнейших экспортеров пшеницы, решения властей также влияют на рынок.