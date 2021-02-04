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Путин подписал закон о штрафах за пропаганду «веселящего газа»
Наказывать планируют за пропаганду использования закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Для физлиц предусмотрены штрафы от 1 до 2 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тысяч, юрлиц — от 50 до 150 тысяч.

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за пропаганду «веселящего газа». Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.

Наказывать планируют за пропаганду использования закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.

Для физлиц предусмотрены штрафы от 1 до 2 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тысяч, юрлиц — от 50 до 150 тысяч.