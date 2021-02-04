Путин подписал закон о штрафах за пропаганду «веселящего газа»

Наказывать планируют за пропаганду использования закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Для физлиц предусмотрены штрафы от 1 до 2 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тысяч, юрлиц — от 50 до 150 тысяч.