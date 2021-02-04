Путин объявил благодарность рязанской чиновнице
Поощрения удостоилась Карина Воробьева — начальник организационного отдела управления протокола аппарата регионального правительства. Благодарность объявлена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Путин объявил благодарность рязанской чиновнице. Соответствующее распоряжение президента опубликовали в четверг, 4 февраля.
Поощрения удостоилась Карина Воробьева — начальник организационного отдела управления протокола аппарата регионального правительства. Благодарность объявлена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».