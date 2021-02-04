Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с «КамАЗом» в Касимовском районе

Авария произошла 25 июля 2019 года в период с 16:00 до 16:28 на 241 километре дороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с «КамАЗом» в Касимовском районе. Авария произошла 25 июля 2019 года в период с 16:00 до 16:28 на 241 километре дороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«КамАЗ» под управлением 49-летнего водителя столкнулся с Kia Sportage. Второй машиной управлял 44-летний мужчина.

В аварии погибли двое, еще четверо пострадали.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по ДТП, просят обращаться по телефону: (4912)29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.